Минобороны РФ прекратило эксплуатацию ракет «Рокот»

Начальник космодрома Плесецк Николай Нестечук в пятницу, 30 августа, сообщил, что министерство обороны в последний раз запустило трехступенчатую ракету-носитель «Рокот» и прекратило эксплуатацию в связи с планами перехода на использование модернизированных ракет этого типа. По его словам, сегодня в пять часов вечера по московскому времени с космодрома Плесецк стартовал «Рокот» с космическим аппаратом военного назначения.

«Данным пуском мы завершили эксплуатацию ракетно-космического комплекса «Рокот» в интересах министерства обороны», — добавил генерал-майор.

Еще один пуск запланировали провести в интересах Роскосмоса. Ракету-носитель легкого класса «Рокот» создали в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, которую изготавливает Космический центр Хруничева.

Впервые «Рокот» запустили с космодрома Плесецк в мае 2000 года. Всего провели 30 пусков, которыми вывели на орбиту Земли около 70 космических аппаратов различного назначения.