Медведев встретится с премьером Китая 17 сентября
Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев проведет переговоры со своим китайским коллегой Ли Кэцяном, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Встреча состоится 17 сентября.
Также стало известно, что 16 сентября в Петербурге состоится встреча вице-премьеров двух стран Максима Акимова и Ху Чуньхуа.
Ранее сообщалось, что Медведев предложил ужесточить штрафы и систему контроля за сброс сточных вод. Применение штрафов необходимо, если предприятия или граждане без разрешения производят сброс сточных вод в водоемы.