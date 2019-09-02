Красовский и Рябцева считают «Умное голосование» инструментом личной мести Навального

Команда политического блогера Алексея Навального определилась с кандидатами для так называемого «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму. Заявленная цель проекта — не пропустить в столичный парламент самовыдвиженцев, которые, по мнению активистов, пытаются скрыть свою принадлежность к партии. Сайт, на котором опубликован список кандидатов, обнаружили подконтрольные олигарху Михаилу Ходорковскому «Открытые медиа».

В 45-м округе столицы, по мнению ФБК, «умный выбор» заключается в избрании кандидата от «Справедливой России» Магомета Яндиева. Ныне проживающий в столице уроженец Грозного преподает на экономическом факультете МГУ. Известен как автор 150 научных трудов. С 2017 года депутат Совета депутатов муниципального округа Пресненский, где возглавляет бюджетно-финансовую комиссию.

«Замаскированными единороссами» в 45-м округе сайт называет проректора Высшей школы экономики Валерию Касамару, которая защищает фигуранта дела о массовых беспорядках, студента Егора Жукова, а также самовыдвиженеца, директора по спецпроектам «Спид.Центр» Михаила Конева. Представитель ЛДПР Евгений Турушев указан в разделе «остальные кандидаты».

Журналист, директор «СПИД.Центр» Антон Красовский в своем Telegram-канале ранее связал появление в «черном списке» коллеги, который был дружен с покойным политиком Борисом Немцовым, здравствующим Михаилом Касьяновым, а из-за участия в митингах отправился в армию, с завистью Навального.

«Запишем Мишку в единороссы. А поддержим вот лучше никому не известного справоросса Яндиева, человека про которого не ясно буквально ничего (как про всех, за кого призывал Навальный голосовать в 2011-м), кроме того, что он никакой не местный. Он депутат от Пресни, а не от Басманного, не пойми зачем выдвигающийся в чужом округе», — написал Красовский.

В комментарии «Политике сегодня» журналист нашел еще одно объяснение появлению Конева в списке Навального с припиской «технический кандидат от мэрии».

«Это личная обида Алексея Навального и Ильи Яшина, но я не буду сообщать про семейные обстоятельства Михаила Конева», — сказал Красовский.

Объяснение не тайна. На Youtube 29 августа был опубликован видеоролик, на котором Михаил Конев прогуливался в компании жены Олега Навального — Виктории и его детей. Telegram-канал «Исповедь сотрудника ФБК» не исключил скорый развод четы Навальных, поскольку Виктория, якобы, нашла утешение в компании Михаила, пока Олег отбывал срок за мошенничество в колонии Орловской области.

Вопросы к авторам списка есть у кандидатов, которые прошли процедуру регистрации и баллотируются в столичный парламент по другим округам. Экс-глава «Пиратской партии», а ныне зарегистрированный претендент на мандат столичного избранника в округе №2 Павел Рассудов в беседе с «Политикой сегодня» посетовал на ярлык «технического кандидата от мэрии», которым его наградил Навальный.

«Программа есть содержательная только у меня, — заверил Рассудов. — Ни у каких других кандидатов ее, по сути, нет. Есть еще определение партий кибер-сквоттеров, которые занимают имена других, уже прекративших свое действие, политических объединений. Вот КПРФ сегодня является партией-сквоттером, потому что КПСС прекратила свое существование, КПРФ назвали себя правопреемником, хотя им не являются. Сегодня никто не говорит про Маркса, Ленина, Сталина. Они просто используют этот бренд и дурят людям голову уже почти 30 лет».

Во главе списка по округу №2 значится кандидат от КПРФ Дмитрий Локтев. За последователя ленинских заветов авторы сайта призывают проголосовать «умно», называя его наиболее вероятным претендентом на победу. Помимо Рассудова к замаскированным единороссам относят самовыдвиженца Светлану Воловец. Представитель ЛДПР Андрей Петров и «Справедливой России» Владислав Жуков считаются нейтральными кандидатами.

С кандидатом от «Справедливой России» в округе №36, журналистом Лесей Рябцевой команда Навального обошлась грубо. Ее зачем-то назвали «блогеркой за еду на подсосе в администрации президента» и законспирированной единоросской. Рябцева отреагировала на выданную ей блогером характеристику с юмором.

«У меня и у моих друзей есть две мысли, — рассмеялась она в беседе с «Политикой сегодня». — Первая, что он [Навальный] просто боится, что избиратели и его сторонники, которые упустили момент его пропаганды, подумают, что я своя и начнут за меня голосовать. Поэтому нужно сделать такую очень яркую отметку обо мне, потому что больше никаких других кандидатов он так не называет. А второе, мне кажется, что это бомбит Соболь. У нее просто личная обидка, что я ... В общем, все, что я делаю, я делаю правильно. Им это не нравится, что мне все сходит с рук».

Помимо Рябцевой в «технические кандидаты» авторы сайта определили Алексея Покатаева от «Коммунистов России», а «кандидатом от мэрии» назвали Ольгу Шарапову. К нейтральным кандидатам причислены представитель ЛДПР Дмитрий Репников и самовыдвиженец Артем Папета. Голосовать сайт призывает за кандидата от КПРФ Сергея Курганского.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования 9 сентября 2019 года.