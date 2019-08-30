Гендиректор «Дождя» дала телеканалу в долг почти миллиард рублей, сообщает RT

Основатель и генеральный директор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева «одолжила» своему каналу почти миллиард рублей личных средств с 2008 года, сообщает телеканал RT.

В распоряжении RT оказался документ, подтверждающий долг телеканала «Дождь» перед собственным основателем Натальей Синдеевой: бумага опубликована в Telegram-канале RT. Судя по договору, канал обязан выплатить всю сумму долга до конца 2025 года.

Заемщиком, исходя из информации в документе, выступил ООО «Телеканал Дождь», займодавцем — Наталья Синдеева. Договор подписан обеими сторонами, от руководства «Дождя» заверил бумагу финансовый директор телеканала — Афанасьев Д.С.

Ранее «Дождь» опубликовал отчет, подтверждающий собственное финансирование из-за рубежа. В документе сказано о регулярных переводах от Еврокомиссии и фонда Sreda Foundation в качестве оплаты по рекламным контрактам. На сайте финансовой прозрачности бюджета ЕС утверждается, что деньги от ЕК пошли на «русскоязычное теле-/онлайн-дополнение об отношениях ЕС и России с акцентом на реализуемые в России проекты, финансируемые ЕС».