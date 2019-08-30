Помощник российского лидера по внешнеполитической проблематике Юрий Ушаков в пятницу, 30 августа, сообщил, что Москва и Нью-Дели активно изучают возможности совместной разработки углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке. По его словам, РФ и Индия думают о совместной разработке шельфа Арктики.

Юрий Ушаков отметил, что у Нью-Дели растет спрос на сжиженный природный газ, также Индию интересует реализация совместных с российской стороной проектов в этой сфере. Москва принимает во внимание эти факторы.

«Большие перспективы имеет взаимодействие между группой «Газпром» и профильными индийскими компаниями», — резюмировал помощник президента РФ.

Ранее Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин встретится с индийским премьером во Владивостоке на ВЭФ и осенью в Бразилии на полях саммита БРИКС.