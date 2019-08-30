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РФ и Индия думают о совместной разработке шельфа Арктики

РФ и Индия думают о совместной разработке шельфа Арктики

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18:31   30 Августа 2019
Россия

РФ и Индия думают о совместной разработке шельфа Арктики

РФ и Индия думают о совместной разработке шельфа Арктики

Помощник российского лидера по внешнеполитической проблематике Юрий Ушаков в пятницу, 30 августа, сообщил, что Москва и Нью-Дели активно изучают возможности совместной разработки углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке. По его словам, РФ и Индия думают о совместной разработке шельфа Арктики.

Юрий Ушаков отметил, что у Нью-Дели растет спрос на сжиженный природный газ, также Индию интересует реализация совместных с российской стороной проектов в этой сфере. Москва принимает во внимание эти факторы. 

«Большие перспективы имеет взаимодействие между группой «Газпром» и профильными индийскими компаниями», — резюмировал помощник президента РФ. 

Ранее Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин встретится с индийским премьером во Владивостоке на ВЭФ и осенью в Бразилии на полях саммита БРИКС.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #арктика #индия #ушаков

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