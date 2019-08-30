Первая серия проекта ФАН «Русские в Африке» рассказала об учительнице из РФ

Специальный проект ФАН «Русские в Африке» рассказывает о россиянах, решивших переехать жить на Африканский континент: героиней первой серии стала учительница из Иванова, помогающая молодежи Камеруна поступить в российские университеты.

Надежда живет в Камеруне уже восемь с половиной лет. Местные жители неоднократно задавали ей вопросы о том, как уехать учиться в Россию, как получить российское высшее образование или поступить в аспирантуру. Именно этим и стала заниматься Надежда на профессиональном уровне — она помогает молодым людям из африканской республики отправиться в Россию на обучение.

Уже несколько камерунцев готовы обучаться по рекомендациям Надежды в российских университетах по проекту аспирантуры, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее специальные корреспонденты ФАН продегустировали национальную кухню другой африканской страны — Ливии, и рассказали о гастрономических предпочтениях ливийцев в своем репортаже. Журналисты агентства сейчас находятся на территории государства с необходимыми разрешениями МИД России и Ливии.