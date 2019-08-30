Медведев предложил ужесточить штрафы за несанкционированный сброс сточных вод

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу, 30 августа, заявило необходимости ужесточить систему контроля и штрафы за несанкционированный сброс сточных вод. В ходе совещания о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги председатель правительства напомнил, что до 2024 года нужно втрое сократить объем загрязненных сточных вод, которые сбрасываются в реку и притоки​​​.

Медведев напомнил, что это предусмотрели федеральным проектом «Оздоровление Волги». Предварительно, построят и модернизируют коммунальные очистные сооружения. Выделят более 140 миллиардов рублей, в том числе около 85 миллиардов — из федерального бюджета.

Премьер-министр предложил ужесточить систему контроля и, соответственно, штрафы, если предприятия или граждане без официального разрешения сбросят сточные воды, загрязнят водоем и прибрежные территории.