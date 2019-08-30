Медведев предложил ужесточить штрафы за несанкционированный сброс сточных вод
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу, 30 августа, заявило необходимости ужесточить систему контроля и штрафы за несанкционированный сброс сточных вод. В ходе совещания о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги председатель правительства напомнил, что до 2024 года нужно втрое сократить объем загрязненных сточных вод, которые сбрасываются в реку и притоки.
Медведев напомнил, что это предусмотрели федеральным проектом «Оздоровление Волги». Предварительно, построят и модернизируют коммунальные очистные сооружения. Выделят более 140 миллиардов рублей, в том числе около 85 миллиардов — из федерального бюджета.
Премьер-министр предложил ужесточить систему контроля и, соответственно, штрафы, если предприятия или граждане без официального разрешения сбросят сточные воды, загрязнят водоем и прибрежные территории.
Сегодня Дмитрий Медведев с рабочей поездкой в Астрахани. Перед совещанием о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги премьер посетил комплексные очистные сооружения «Астрводоканала» https://t.co/obmunsW92L pic.twitter.com/hbRDZeoO9E— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 30 августа 2019 г.