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17:52   30 Августа 2019
Россия

Ускорение развития Дальнего Востока станет темой выступления Путина на ВЭФ

Ускорение развития Дальнего Востока станет темой выступления Путина на ВЭФ

Одной из главных тем выступления президента РФ Владимира Путина на заседании Восточного экономического форума 5 сентября во Владивостоке станет ускорение развитие Дальнего Востока, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Путин сообщит о планах по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока, пригласит иностранных инвесторов вкладываться в совместные с РФ бизнес-проекты, расскажет о подходах к углублению региональной экономической интеграции и выскажется по вопросу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Ну и, естественно, там будет говорить и о принципах свободной торговли на основе норм права ВТО, и будет подчеркнута недопустимость применения различного рода ограничений и санкций, которые мешают нормальному торгово-экономическому сотрудничеству», — заключил Ушаков.

На ВЭФ ожидается около пяти тысяч участников из более чем 50 стран, 3,7 тысяч из них будут представлять РФ. Из Японии, Китая, Республики Корея и Индии ожидаются самые многочисленные делегации, также приедут гости из США, Сингапура и Великобритании. Более 480 глав российских и 140 глав иностранных компаний подтвердили, что будут участвовать в форуме.

Ускорение развития Дальнего Востока станет темой выступления Путина на ВЭФ

Ранее сообщалось, что РФ и Индия обсудят на ВЭФ строительство АЭС в Индии по российскому проекту: это будет уже вторая станция, строительство первой на юге Индии началось в 2017 году.

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Автор: Тимофей Булочкин
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