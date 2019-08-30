Ускорение развития Дальнего Востока станет темой выступления Путина на ВЭФ

Одной из главных тем выступления президента РФ Владимира Путина на заседании Восточного экономического форума 5 сентября во Владивостоке станет ускорение развитие Дальнего Востока, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Путин сообщит о планах по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока, пригласит иностранных инвесторов вкладываться в совместные с РФ бизнес-проекты, расскажет о подходах к углублению региональной экономической интеграции и выскажется по вопросу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Ну и, естественно, там будет говорить и о принципах свободной торговли на основе норм права ВТО, и будет подчеркнута недопустимость применения различного рода ограничений и санкций, которые мешают нормальному торгово-экономическому сотрудничеству», — заключил Ушаков.

На ВЭФ ожидается около пяти тысяч участников из более чем 50 стран, 3,7 тысяч из них будут представлять РФ. Из Японии, Китая, Республики Корея и Индии ожидаются самые многочисленные делегации, также приедут гости из США, Сингапура и Великобритании. Более 480 глав российских и 140 глав иностранных компаний подтвердили, что будут участвовать в форуме.

Ранее сообщалось, что РФ и Индия обсудят на ВЭФ строительство АЭС в Индии по российскому проекту: это будет уже вторая станция, строительство первой на юге Индии началось в 2017 году.