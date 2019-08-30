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Porsche отзывает в России 138 автомобилей

Porsche отзывает в России 138 автомобилей

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17:36   30 Августа 2019
Весь мир

Porsche отзывает в России 138 автомобилей

Porsche отзывает в России 138 автомобилей

Представитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в пятницу, 30 августа, сообщил, что немецкий автопроизводитель Porsche отзывает в РФ 138 машин ряда моделей Cayman, Boxster, Panamera, Porsche 911 в связи с возможной неисправностью блока управления подушками безопасности.

По его словам, отзыву подлежат автомобили, которые реализовали с июля 2015 года по май 2017 года​​​. Причина — вероятность того, что на машинах установили блок управления Airbag с конденсатором электропитания, который не отвечает высоким стандартам качества Porsche.

«Неисправный конденсатор может послужить причиной непредвиденной активации подушек безопасности и/или преднатяжителей ремней безопасности, либо может предотвратить их активацию в случае ДТП», — объяснили в Росстандарте.

Автовладельцев, которые попадут под отзыв, проинформируют заранее о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. В ведомстве уточнили, что на автомобилях обновят программное обеспечение блока управления Airbag, чтобы обнаружить неисправный конденсатора в ходе диагностики и своевременно активировать предупредительный индикатор подушек безопасности. Все работы осуществляются бесплатно.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #росстандарт #porsche

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