Ракету «Рокот» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Рокот» была запущена в пятницу с военным спутником. Как отметили в Минобороны, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Пуск и полет ракеты контролировали наземные средства Космических войск ВКС. Также сообщается, что ракету запустили в 17.00 мск с третьей пусковой установки.

Ракета «Рокот» впервые была запущена с «Плесецка»в мае 2000 года. За это время с космодрома провели 30 пусков, которые вывели на орбиты около 70 различных космических аппаратов.

Сейчас Центр Хруничева работает над созданием «Рокота-2» с российской системой управления.