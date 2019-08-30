Ушаков заявил, что с РФ не согласовывали дату саммита «нормандской четверки»

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что участники «нормандской четверки» пока не договорились с РФ по поводу даты проведения саммита. Его слова 30 августа передает РИА Новости.

В пятницу журналисты задали Ушакову вопрос, когда состоится очередная встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины.

Ушаков подчеркнул, что пока дата проведения саммита не установлена, с Россией никто их не согласовывал. Хотя ранее СМИ предполагали, что мероприятие пройдет в сентябре 2019 года.