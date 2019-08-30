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17:26   30 Августа 2019
Россия

Ушаков заявил, что с РФ не согласовывали дату саммита «нормандской четверки»

Ушаков заявил, что с РФ не согласовывали дату саммита «нормандской четверки»

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что участники «нормандской четверки» пока не договорились с РФ по поводу даты проведения саммита. Его слова 30 августа передает РИА Новости. 

В пятницу журналисты задали Ушакову вопрос, когда состоится очередная встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины. 

Ушаков подчеркнул, что пока дата проведения саммита не установлена, с Россией никто их не согласовывал. Хотя ранее СМИ предполагали, что мероприятие пройдет в сентябре 2019 года. 

«Обсуждалась, естественно, в ходе наших переговоров с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном на юге Франции, в ходе телефонных разговоров с тем же Макроном и (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель возможность проведения этого саммита. Но с нашей стороны всегда проявлялась готовность к работе в этом формате», — заявил он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #нормандский формат #нормандская четверка

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