Ушаков заявил, что с РФ не согласовывали дату саммита «нормандской четверки»
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что участники «нормандской четверки» пока не договорились с РФ по поводу даты проведения саммита. Его слова 30 августа передает РИА Новости.
В пятницу журналисты задали Ушакову вопрос, когда состоится очередная встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины.
Ушаков подчеркнул, что пока дата проведения саммита не установлена, с Россией никто их не согласовывал. Хотя ранее СМИ предполагали, что мероприятие пройдет в сентябре 2019 года.
«Обсуждалась, естественно, в ходе наших переговоров с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном на юге Франции, в ходе телефонных разговоров с тем же Макроном и (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель возможность проведения этого саммита. Но с нашей стороны всегда проявлялась готовность к работе в этом формате», — заявил он.