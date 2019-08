Вашингтон расширил санкции по КНДР

Представитель американского министерства финансов в пятницу, 30 августа, сообщил, что США расширили санкции по северокорейскому государству. По его словам, под ограничения попали два физических лица из Тайваня, три тайваньских судоходных компании Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Pang Shipping Co ltd, Jui Zong Ship management Co ltd, а также судно Shang Yuan Bao «под панамским флагом».

По информации Минфина США, перечисленные организации участвовали в перевозках STS — методе передачи грузов с одного судна на другое, находясь в море, а не в порту, чтобы позволить Пхеньяну импортировать очищенные нефтепродукты. Действия Вашингтона подчеркивают, что КНДР продолжает использовать незаконные передачи между судами в обход санкций ООН, которые ограничивают импорт нефтепродуктов, а также приверженность американского правительства выполнению существующих резолюций Совета Безопасности ООН.