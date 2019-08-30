Генпрокуратура не спешит блокировать оскорбляющие госсимволы материалы

Генпрокуратура РФ получила от Фонда защиты национальных ценностей 472 заявления о нарушениях российского законодательства, но в ответ из ГУ МВД по Москве поступило лишь семь уведомлений о регистрации обращений, заявили в Фонде защиты национальных ценностей.

До настоящего момента информации о привлечении к административной ответственности конкретных лиц за оскорбление госсимволов в Сети нет. Полиция поблагодарила сотрудников Фонда за гражданскую активность, но о следственных мероприятиях не уведомила. Из 566 ссылок на подозрительные материалы, отправленных в прокуратуру, силовики заблокировали только 31 ссылку. В открытом доступе по-прежнему остается 95% материалов, нарушающих закон о защите госсимволов. Об этом сообщает ресурс «ФедералПресс».

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич выступил за ужесточение закона, запрещающего оскорбление государственных символов. Он заявил, что считает невозможным «безнаказанное издевательство над государственными символами нашей страны» и пообещал проследить за исполнением правосудия.

По инициативе Малькевича была создана рабочая группа активистов и блогеров, которые продолжают отслеживать случаи оскорбления государственных символов пользователями в интернете. Все собранные материалы Малькевич со своей командой направляет в правоохранительные органы.