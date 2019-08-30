Путин прилетит 2 сентября в Иркутскую область

Российский лидер Владимир Путин 2 сентября посетит Иркутскую область, где посмотрит, как продвигаются восстановительные работы после разрушительных наводнений. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрий Ушаков.

Представитель Кремля рассказал, что Путин прилетит в Монголию поздно вечером 2 сентября.

«Путин прилетает в Улан-Батор из Иркутской области, где продолжаются восстановительные работы в пострадавших от наводнения районах области», — заявил он.

Помощник президента России заявил, что Монголия предоставила Иркутской области 14,5 тонн гуманитарной помощи, в частности палатки, теплые вещи и продовольствие.

Ранее из-за продолжительных дождей в Иркутской области начались паводки, в результате которых погибли 25 человек. Еще шестеро пропали без вести. Отмечается, что более 17 тысяч домов оказались подтоплены, а из них 1,3 тысячи снесла вода. Еще более пяти тысяч строений в скором времени снесут.