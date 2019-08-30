Путин и Моди встретятся на саммите БРИКС в Бразилии

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в пятницу, 30 августа, сообщил, что российский лидер Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди встретятся на саммите, который состоится осенью в Бразилии. По его словам, также Нарендра Моди принял приглашение поучаствовать в празднике по случаю юбилея Победы в Москве.

«Премьер-министр также положительно откликнулся на приглашение принять участие в торжествах, посвященных 75-летию Победы», — сказал Юрий Ушаков.

Помощник президента РФ подтвердил, что Нарендра Моди прилетит в Москву в мае 2020 года. Ближайшую встречу Путина и Моди запланировали на 4 сентября во Владивостоке. Президент РФ и индийский премьер пообщаются в ходе Восточного экономического форума. Ушаков отметил, что Путин и Моди посетят судоверфь «Звезда». Также состоятся переговоры в узком и расширенном составах, затем лидеры подпишут широкий пакет документов и заявление для прессы.