Путин пригласит лидера Монголии на турнир по дзюдо во Владивостоке

Глава государства Владимир Путин собирается пригласить лидера Монголии Халтмаагийна Баттулгу на Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, который пройдет во Владивостоке 5 сентября. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, и Путин, и Баттулга разделяют увлечение дзюдо.

«Они вместе побывали на целом ряде международных турниров, и в эти дни, а именно 5 сентября, Путин пригласит монгольского руководителя на турнир во Владивостоке по дзюдо», — добавил Ушаков.

Путин посетит Монголию 3 сентября. Его визит приурочен к 80-летию совместной победы советских и монгольских войск в боях на реке Халхин-Гол.

2 сентября президент проведет в Иркутской области, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.