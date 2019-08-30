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16:56   30 Августа 2019
Россия

Путин пригласит лидера Монголии на турнир по дзюдо во Владивостоке

Путин пригласит лидера Монголии на турнир по дзюдо во Владивостоке

Глава государства Владимир Путин собирается пригласить лидера Монголии Халтмаагийна Баттулгу на Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, который пройдет во Владивостоке 5 сентября. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, и Путин, и Баттулга разделяют увлечение дзюдо. 

«Они вместе побывали на целом ряде международных турниров, и в эти дни, а именно 5 сентября, Путин пригласит монгольского руководителя на турнир во Владивостоке по дзюдо», — добавил Ушаков. 

Путин посетит Монголию 3 сентября. Его визит приурочен к 80-летию совместной победы советских и монгольских войск в боях на реке Халхин-Гол.

2 сентября президент проведет в Иркутской области, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #дзюдо #монголия

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