Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Генпрокуратура не спешит блокировать оскорбляющие госсимволы материалы

Генпрокуратура не спешит блокировать оскорбляющие госсимволы материалы

 Путин прилетит 2 сентября в Иркутскую область

Путин прилетит 2 сентября в Иркутскую область

Эрдоган рассказал Зеленскому по телефону о своем визите в Россию

Эрдоган рассказал Зеленскому по телефону о своем визите в Россию

 Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме
Вашингтон расширил санкции по КНДР

Вашингтон расширил санкции по КНДР

 Армия Сирии в одностороннем порядке прекратит огонь в Идлибе

Армия Сирии в одностороннем порядке прекратит огонь в Идлибе
Генпрокуратура не спешит блокировать оскорбляющие госсимволы материалы

Генпрокуратура не спешит блокировать оскорбляющие госсимволы материалы

 Путин прилетит 2 сентября в Иркутскую область

Путин прилетит 2 сентября в Иркутскую область

Эрдоган рассказал Зеленскому по телефону о своем визите в Россию

Эрдоган рассказал Зеленскому по телефону о своем визите в Россию

 Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме
Вашингтон расширил санкции по КНДР

Вашингтон расширил санкции по КНДР

 Армия Сирии в одностороннем порядке прекратит огонь в Идлибе

Армия Сирии в одностороннем порядке прекратит огонь в Идлибе
16:46   30 Августа 2019
Россия

Кремль пригласит Зеленского в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит Зеленского в Москву на 75-летие Победы

Кремль направит приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, ответив на вопрос, пригласит ли российская сторона президента Украины на празднование 75-летия Победы.

Ранее сообщалось, что Россия помимо американского лидера и президента Франции пригласит на празднование 75-летия Победы канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #украина #политика #зеленский #75-летие победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...