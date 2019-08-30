Кремль пригласит Зеленского в Москву на 75-летие Победы

Кремль направит приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, ответив на вопрос, пригласит ли российская сторона президента Украины на празднование 75-летия Победы.

Ранее сообщалось, что Россия помимо американского лидера и президента Франции пригласит на празднование 75-летия Победы канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина.