Турция сохраняет приверженность сделке с США по F-35

Турция заявила о сохранении приверженности соглашению с Вашингтоном по программе производства новейших истребителей F-35. Об этом 30 августа сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Норвегию, пишет в пятницу РИА Новости.

«Мы хотим купить F-35, но если мы не сможем, то будем искать альтернативы», — сказал министр.

Он также отметил, что не исключены никакие варианты.

Ранее стало известно, что Турция ведет переговоры с Россией по поводу приобретения истребителей Су-57. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган во время авиакосмического салона МАКС-2019 спросил у российского лидера Владимира Путина, возможно ли приобрести Су-57. Президент РФ ответил Эрдогану утвердительно.