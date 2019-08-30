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16:45   30 Августа 2019
Весь мир

Турция сохраняет приверженность сделке с США по F-35

Турция сохраняет приверженность сделке с США по F-35

Турция заявила о сохранении приверженности соглашению с Вашингтоном по программе производства новейших истребителей F-35. Об этом 30 августа сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Норвегию, пишет в пятницу РИА Новости. 

«Мы хотим купить F-35, но если мы не сможем, то будем искать альтернативы», — сказал министр. 

Он также отметил, что не исключены никакие варианты. 

Ранее стало известно, что Турция ведет переговоры с Россией по поводу приобретения истребителей Су-57. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. 

Эрдоган во время авиакосмического салона МАКС-2019 спросил у российского лидера Владимира Путина, возможно ли приобрести Су-57. Президент РФ ответил Эрдогану утвердительно. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #путин #эрдоган #политика #общество #су-57

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