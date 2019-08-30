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 Армия Сирии в одностороннем порядке прекратит огонь в Идлибе

Армия Сирии в одностороннем порядке прекратит огонь в Идлибе
17:02   30 Августа 2019
Весь мир

Армия Сирии в одностороннем порядке прекратит огонь в Идлибе

Армия Сирии в одностороннем порядке прекратит огонь в Идлибе

Правительственная армия Сирии прекратит огонь в идлибской зоне деэскалации утром 31 августа, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Центр также призвал командование вооруженных формирований не начинать провокации и присоединиться к перемирию и спокойному урегулированию ситуации в подконтрольных боевикам районах.

Ранее Сирийская арабская армия (САА) освободила четыре деревни в провинции Хама после того, как спустя несколько дней осады правительственные войска вместе со своим спецназом «Силы Тигра» взяли под контроль сирийский город Хан-Шейхун, ранее превратившийся в террористический оплот радикалов.

Армия Сирии в одностороннем порядке прекратит огонь в Идлибе

Сирийская армия вместе с Военными силами РФ вытеснили боевиков с севера Хамы и юго-запада Идлиба 14 августа. Бои с террористами «Хайят Тахрир Аш-Шам» велись около двух недель: боевики практически сразу нарушили режим перемирия, атаковав позиции САА в Хаме.

В понедельник ЦПВС передал местным жителям провинции Даръа в сирийском городе Нава 750 продовольственных наборов и 200 комплектов школьных принадлежностей перед началом нового учебного года.

Армия Сирии в одностороннем порядке прекратит огонь в Идлибе

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Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #политика #новости #весь мир

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