Движение на Озерковской набережной перекроют 31 августа и 1 сентября

Представитель ГБУ «Автомобильные дороги» сообщил, что движение машин на Озерковской набережной в центре столицы перекроют в субботу, 31 августа, и в воскресенье, 1 сентября, в связи с дорожно-ремонтными работами. По его словам, перекроют движение с 8 до 23 по московскому времени.

В субботу, 31 августа, не проехать от Садовнического проезда до Большого Татарского переулка, а в воскресенье, 1 сентября, — от Озерковского переулка до Зацепского Вала. Дорогу отремонтируют в рамках программы «Развитие городской среды». Уложат верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Сейчас завершили работы по фрезерованию асфальта и укладке нижнего слоя. Всего на объекте отремонтируют 11 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Автомобилистам предложили воспользоваться альтернативными путями объезда — проехать по Новокузнецкой, Татарской и Большой Татарской улицам от Садовнического проезда до Зацепского Вала.