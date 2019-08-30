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16:34   30 Августа 2019
Россия

Суд приговорил жителя Чечни к шести годам колонии за содействие терроризму

Суд приговорил жителя Чечни к шести годам колонии за содействие терроризму

Суд приговорил жителя Чечни Юсупа Ухигова к шести годам колонии. Установлено, что он финансово помог мужчине, который собирался поехать в Сирию и вступить там в ряды ИГ*. 

19 апреля 2016 года Ухигов, находясь на тот момент в австрийском городе Дорнбирн, перевел 150 евро мужчине, который собирался уехать в Сирию и вступить в ряды террористов. Было возбуждено уголовное дело о статье «Содействие террористической деятельности». Ухигов вину не признал.

«Ухигов признан виновным… и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — сказал представитель суда. 

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #терроризм #иг #чечня

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