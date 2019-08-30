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16:20   30 Августа 2019
Россия

Москва рассчитывает на адекватность нового поколения политиков Украины

Москва рассчитывает на адекватность нового поколения политиков Украины

Российская сторона рассчитывает, что новое поколение политиков Украины будет более ответственным и адекватным, чем их предшественники, отмечается в комментарии МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, в Москве наблюдают за текущими процессами на Украине и рассчитывают, что новое поколение политиков этой страны будет отличаться от их предшественников большей ответственностью и адекватностью.

В дипломатическом ведомстве добавили, что оценка нового руководства Украины будет складываться из предпринимаемых ими практических шагов и результатов деятельности.

Ранее сообщалось, что Москва поддержала намерение украинского МИД решить конфликт в Донбассе за полгода.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #украина #политика #мид рф

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