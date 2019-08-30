Житель Перми торговал наркотиками вместе с четырехлетним сыном

Полиция задержала известного в преступной среде наркодилера в Перми, который ходил за «закладками» вместе со своим четырехлетним сыном. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой ГУ МВД.

«Ребенок повсюду следует за отцом, так как его родная мать находится сейчас в местах заключения за сбыт запрещенных веществ», — сказано в релизе.

Отмечается, что мужчина несколько лет назад освободился из тюрьмы, ему 35 лет. Он нигде не работал. По версии следствия, задержанный жил на деньги, которые получал от наркодилерства.

Когда мужчина получал 400 граммов гашиша из тайника-«закладки» в микрорайоне Новые Ляды, его поймала полиция. Сейчас на него заведено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Наркодилеру грозит до 20 лет колонии строгого режима. За его четырехлетним сыном присматривает бабушка.