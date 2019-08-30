Предстоящий форум «Россия — Африка» станет хорошим толчком для роста товарооборота между Москвой и странами африканского континента, заявил африканист Александр Зданевич в интервью «Экономике сегодня».

В прошлом году показатель увеличился более чем на 17 процентов, достигнув 20,4 миллиарда долларов. В министерстве иностранных дел России указывали, что самыми активными в данной сфере стали Алжир, Египет, Кения, Марокко, Нигерия, Судан, Тунис и другие.

«Статистика показывает, что рост товарооборота России с Африкой достаточно устойчив», — заметил собеседник.

Последние два года в торговых отношениях России и континента эксперт назвал прорывными. Более того, таких мощных результатов удалось достичь несмотря на жесткую конкуренцию с Китаем. Однако Москве есть куда стремиться, ведь в Африке насчитывается 54 независимых государства.

«Если мы говорим, что Россия вернулась в Африку всерьез и надолго, то придется искать и вырабатывать новую комплексную модель торгово-экономического сотрудничества — только в таком формате можно будет говорить о серьезном прорыве», — объяснил он.

С 2010 года товарооборот стал больше почти втрое, а общий объем капиталовложений с 2003 года составил 47 миллиардов долларов. Стоит отметить, что большая часть этой суммы — это проект государственной корпорации «Росатом». Напомним, что она построит в Египте атомную электростанцию, стоимостью 30 миллиардов.

Зданевич настаивает, что для Москвы сейчас важно расширить географию торгового сотрудничества, охватив как можно больше стран Африки. К тому же, не стоит ставить целью именно повышение показателей товарооборота, ведь это само придет при должном сближении.

«Гонки здесь просто не нужны – мы не Китай, который способен забрасывать деньгами целые страны ради своих инициатив, которые потом африканцами критикуются», — заметил собеседник.

Население континента уже само начинает понимать, что на гуманитарной помощи и дотациях долго не протянуть. Они задумываются о переменах, в частности о технологиях.

«Жителям континента рано или поздно придется принимать решение о стратегическом партнерстве ради собственного будущего. Россия же способна предложить довольно много взаимовыгодных проектов», — подчеркнул африканист.

С 23 по 24 октября в Сочи пройдет самый крупный российско-африканский форум. Здесь же состоится мероприятие, посвященное экономике, на котором свыше трех тысяч участников смогут обсудить перспективы, сотрудничество и взаимодействие.

«Октябрьский крупнейший саммит ставит задачей решение двух целей — политического сближения России с многочисленными странами Африки и существенное расширение торгово-экономического, а также инвестиционного сотрудничества», — отметил эксперт.

Он пояснил, что при понимании прибыли предпринимательство способно не просто реагировать, а подстраиваться под работу в самых непривычных условиях. Российская сторона должна заинтересовать партнеров, располагающихся южнее Сахары.