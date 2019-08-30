Соболь предупредили об ответственности за организацию незаконного митинга 31 августа

Правоохранительные органы предупредили экс-кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь о недопустимости нарушения закона и об ответственности в преддверии незаконной акции протеста в субботу, 31 августа.

Мероприятие имеет незаконный характер, так как не было согласовано с властями Москвы. Организатором шествия является Соболь. В социальных сетях массово распространяются призывы принять участие в несанкционированной акции. Участники шествия «Против политических репрессий» планируют пройти от Чистых прудов до Пушкинской площади.

Напомним, юриста ФБК Любовь Соболь не допустили до выборов в Мосгорудму из-за неправильно оформленной справки о недвижимости за рубежом и большого количества бракованных подписных листов. Почерковеды выявили 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% выше допустимой нормы. Также за Соболь ставили автографы «мертвые души». Подделка подписей осуществлялась на подпольной «фабрике» по рисовке подписей, которую обнаружили столичные правоохранители.

Ранее мэрия Москвы отказала «оппозиционерам» устроить митинг на проспекте Сахарова 31 августа, аргументируя это тем, что в городе будет проходить подготовка ко Дню знаний. Однако экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму такой ответ не устроил, как и предложение перенести шествие на 25 августа.

Они начали активно призывать людей выйти на улице именно в последний день лета. Незаконный протест выгоден оппозиционерам потому, что в это время в Москву вернутся студенты, которые из-за неокрепшей психики и отсутствия жизненного опыта могут их поддержать. «Бунтарский дух» и максимализм молодежи ищут выход, а Соболь и другие сторонники Навального умело этим пользуются.

«Оппозиция» планирует устроить многотысячную акцию ради создания «правильной» картинки для либеральных и зарубежных СМИ, с помощью которой они могут обвинять полицию в жестокости. Ранее соратники Навального протестовали из-за отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму, однако этот повод уже давно забыт, в том числе потому что избиратели уже не доверяют экс-кандидатам из-за многочисленных махинаций, в том числе подписей уже умерших и несуществующих людей.