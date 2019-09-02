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21:48   2 Сентября 2019
Россия

Соболь задержали за организацию незаконного митинга в Москве 31 августа

Соболь задержали за организацию незаконного митинга в Москве 31 августа

Юриста ФБК Любовь Соболь задержали в Москве в понедельник, 2 сентября, по статье 20.2 КоАП за призывы на незаконный митинг 31 августа.

Ранее «юрист» так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь обнародовала в Twitter видео,  на котором полицейский пытался передать ей предостережение от прокуратуры по незаконным митингам в столице. Соболь написала: «Какие-то бумажки принесли, не взяла. Лучше бы бандитов ловили» и не взяла документы, заявив, что предостережение «должен вручить лично прокурор».

Полицейский напомнил, что согласно закону «О прокуратуре РФ» принимать предостережение лично от прокурора может только должностное лицо, но Любовь Соболь, как известно, таковым не является. Однако Соболь все равно не взяла бумаги и попросила прислать документы в электронном виде.

Любовь Соболь не допустили до выборов в Московскую городскую думу в связи с проблемой со справкой о зарубежной недвижимости и высоким процентом брака в подписных листах. Почерковеды выявили 14,67 процента недействительных подписей, что на 4,67 процента выше допустимого количества. Также за Соболь ставили подписи «мертвые души».

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Автор: Олег Королев
#москва #полиция #мосгордума #соболь

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