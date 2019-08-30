Финны с декабря ограничивают ввоз российских ягод

Финляндия решила ограничить ввоз ягод из России, в частности для личного потребления, сообщила финская государственная телерадиовещательная корпорация YLE 30 августа.

Все дело в новой директиве Европейского Союза, которая призвана снизить распространение опасных болезней и вредителей среди растений, уточнили в корпорации. Для провоза ягод с 14 декабря необходимо будет предоставить специальный фитосанитарный сертификат. До этой даты будет проходить переходный период.

«Сертифицированию подлежат такие ягоды, как черника, брусника, голубика, клюква, клубника, черная смородина, крыжовник и малина», — уточнили в публикации.

Напомним, что сейчас из России в Финляндию можно перевозить до трех килограмм ягод без специального разрешения, если они ввозятся для личного потребления.