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15:48   30 Августа 2019
Весь мир

Финны с декабря ограничивают ввоз российских ягод

Финны с декабря ограничивают ввоз российских ягод

Финляндия решила ограничить ввоз ягод из России, в частности для личного потребления, сообщила финская государственная телерадиовещательная корпорация YLE 30 августа.

Все дело в новой директиве Европейского Союза, которая призвана снизить распространение опасных болезней и вредителей среди растений, уточнили в корпорации. Для провоза ягод с 14 декабря необходимо будет предоставить специальный фитосанитарный сертификат. До этой даты будет проходить переходный период.

«Сертифицированию подлежат такие ягоды, как черника, брусника, голубика, клюква, клубника, черная смородина, крыжовник и малина», — уточнили в публикации.

Напомним, что сейчас из России в Финляндию можно перевозить до трех килограмм ягод без специального разрешения, если они ввозятся для личного потребления.

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Автор: Анна Манц
#россия #финляндия #ограничение #ввоз

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