ФБК отомстил Удальцову за «врага России Навального», записав его жену в единороссы

Супруга координатора «Левого фронта», отсидевшего 4,5 года за организацию массовых беспорядков в 2012-ом году, кандидат в Мосгордуму по 5 округу от партии КПРФ Анастасия Удальцова считает, что блогер Алексей Навальный оклеветал ее, приписав тайное сотрудничество с администрацией президента, из-за старых обид. «Замаскированным единороссом» Удальцова стала в обнародованном списке для так называемого «Умного голосования».

«Я допускаю, что могло такое быть. Сами понимаете, отношение-то разное бывает. Я бы не сказала, что у нас с Алексеем теплые отношения или хотя бы там какие -то товарищеские. Я не утверждаю, что это лично он дал команду. Но и не исключаю, что есть люди, заинтересованные в провокации в том же ФБК», — сказала Удальцова в комментарии «Политике сегодня».

«Заклятыми друзьями» бывшие соратники по протестам на Болотной площади в Москве в 2012 году Удальцовы и Навальный стали, когда супруг Анастасии, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов получил реальный тюремный срок за беспорядки в столице. Арест дал очередной повод Навальному собрать деньги для «узников Болотной». Однако ни денег, ни какой-то другой помощи Удальцовы так и не дождались. После освобождения Удальцов открыто называл Навального западной марионеткой и врагом России, который использует на своих акциях людей, как пушечное мясо.

От сайта, на котором появились списки кандидатов, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, уже поспешила откреститься. Но не от списков на нем.

«Это фейковый сайт. Не знаю, кто это делал. Тут не знаешь, кому претензии предъявлять. Ходят слухи, что с Соболь [Любовь Соболь] как-то связано. Очевидно, провокация, фейковый сайт, ахинея. Все сделано для того, чтобы людей запутать и провокацию устроить», — считает Удальцова.

Сайт, на котором выложен список для «Умного голосования», как установил член «Левого фронта» и программист Сергей Коваленко, связан с ФБК. Он зарегистрирован 25.09.2018 — в один день с сайтами для предвыборной кампании протеже Навального Любови Соболи, позже снятой с выборов из-за поддельных подписей и зарубежной недвижимости, и доменом для петербургского проекта блогера. Роднят сайты и смежные номера в счетчике Google Tagmanager, указывающие, что собирал их один программист-дизайнер.

«Мы знаем и имеем доказательства, что это дело рук ФБК, не без участия Навального и Волкова, то ответьте нам, Алексей и Леонид, какая светлая голова придумала в вашем УГ абсурдным образом оклеветать Анастасию Удальцову, обвинив ее в активном сотрудничестве с администрацией президента? Анастасию, которая в отличие от ваших жен, воспитывала четыре года детей без мужа, пока Сергей Удальцов сидел (хотя по уму Навальный должен был по Болотному делу сидеть рядом), учитывая, что Удальцову до сих пор запрещено участие в публичных мероприятиях (в отличие от Навального), а также выезд за пределы Москвы (хотя Волков без проблем летает в США) — Удальцова в таком раскладе сотрудничает с АП? Вы серьезно? Вы идиоты сами или считаете всех граждан, в том числе своих сторонников, идиотами?», — задаются вопросами в «Левом Фронте».

Ответов на них, ни Навальный, ни его правая рука Леонид Волков, не дали.

В «Умном голосовании» по 5-ому округу Навальный предлагает москвичам отдать свои голоса экс-секретарю пермского отделения «Справедливой России» Ксении Доможировой, меньше года назад переехавшей покорять столицу. Официальный довод — ее поддержал Дмитрий Гудков, сын экс-депутата Госдумы, снятый с выборов в Мосгордуму из-за поддельных подписей. Кроме Доможировой и Удальцовой стать депутатами от округа пытаются Алексей Литвинов (ЛДПР) и Роман Бабаян (самовыдвиженец).

О том, что списки на сайте настоящие, подтвердили несколько источников в ФБК «Открытым медиа», проекту беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Обвиняемый в убийстве мэра Нефтеюганска Ходорковский ранее охотно спонсировал проекты Навального. Но «Умное голосование» раскололо тандем: Ходорковский обвинил экс-соратника в предательстве, раскритиковав технологию.

«Я не прошу никого записываться в списки, которые могут помочь ФСБ портить вам жизнь», — намекнул олигарх не то на недавний скандал с персональными данными сторонников Навального, не то на его тайную работу.

Последнее вполне объясняет нежелание Навального приводить недиванных революционеров к власти.

Член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов считает, что вокруг «Умного голосования» на этом этапе слишком много шума.

«Это технология, а не презентация супер-идеи, которая гарантированно эффективна. Не более, чем попытка попробовать. Так и надо к ней относиться», — сказал политолог «Политике сегодня».

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования — 8 сентября.