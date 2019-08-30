Эксперт назвала встречу оппозиции Южного Судана борьбой за статус

Переговоры между лидерами повстанцев Южного Судана стартовали в Гааге. Их цель - определить консолидированную позицию против действующего лидера страны. Политолог и африканист Наталия Пискунова назвала такую повестку обыденной для истории этого государства, пишет ПолитЭксперт.

В настоящее время в Южном Судане идет формирование правительства с участием оппозиции. Договоренность об этом была достигнута около года назад. Изначально сроком был май текущего года, но позже дату передвинули на 12 ноября. Пока неясно, будет ли завершен этот процесс осенью.

Как отметила Пискунова в беседе с корреспондентом издания, нынешняя обстановка в африканской стране связана с историческим моментом. Общесуданский конфликт длится уже более 40 лет, а в 2011-2013 годах страна разделилась на северную и южную части, что протекало при поддержке ООН, Америки, КНР и ряда других стран. Все понимали формальность происходящего и то, что политические лагеря внутри продолжат борьбу, отметила эксперт.

По ее словам, ничего нового не происходит. Лидеры повстанцев в очередной раз попытались объединиться для того, чтобы отобрать у Северного Судана больше территорий и преференций.

«Сама по себе экономика Южного Судана неконкурентоспособна. Северный Судан в этом плане гораздо больше развит», – пояснила политолог.

Пискунова заметила, что для объединения глав повстанцев сейчас сложились благоприятные внутренние и внешние условия.

Однако объединение Судана с южным соседом вряд ли произойдет, так как странам это невыгодно, уверена Пискунова.

«Сейчас возвращается тенденция к дроблению на мелкие государства. И по современным действиям того же Южного Судана стало хорошо заметно, что быть одному оказывается выгоднее», – сказала эксперт.

В таких условиях получить финансирование и кредиты гораздо проще, резюмировала Пискунова.