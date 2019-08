Оппозиция мешает согласовать с Евросоюзом выгодные условия сделки по Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон в пятницу, 30 августа, сообщил, что заявления оппозиции о возможности передачи парламенту контроля за процессом Brexit не только вводят в заблуждение Европейский союз, но и не позволяют выторговать у Брюсселя приемлемые для Лондона условия выхода.

Ранее Борис Джонсон предложил европейским лидерам изменить текст соглашения и убрать из документа положения о границе с Ирландией, что не понравилось Брюсселю​​​. Канцлер Германии дала Лондону 30 дней на подготовку новых предложений по выходу Великобритании из Евросоюза.

Также Борис Джонсон с санкции королевы приостановил работу парламента до 14 октября. Если новую сделку не согласуют и не примут, тогда Brexit состоится 31 октября без соглашения. Оппозиционные партии не одобряют шаги Джонсона.

Оппозиционеры заявили, что за несколько дней, оставшихся до приостановки работы парламента, примут законы, которые не только предотвратят выход Великобритании из ЕС без сделки, но и передадут контроль за процессом Brexit в руки парламента.

The referendum result must be respected. We will leave the EU on 31st October. #LeaveOct31