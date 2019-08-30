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 Генсек ООН опасается, что Ливия дойдет до состояния «полной гражданской войны»

Генсек ООН опасается, что Ливия дойдет до состояния «полной гражданской войны»
15:20   30 Августа 2019
Весь мир

Генсек ООН опасается, что Ливия дойдет до состояния «полной гражданской войны»

Генсек ООН опасается, что Ливия дойдет до состояния «полной гражданской войны»

Конфликт в Ливии может перерасти в «полную гражданскую войну», если не будут предприняты шаги по деэскалации ситуации, уверен генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Он призвал международное сообщество единым фронтом поддержать политическое разрешение сложившейся ситуации. Вместе с тем, он обратился ко всем сторонам конфликта с просьбой прекратить вооруженное противостояние, в том числе обстрелы с воздуха.

«Меня беспокоит присутствие иностранных боевиков и наемников, которые используются сторонами конфликта в Ливии, а также приток оружия в страну», — добавил Гутерреш. 

4 апреля командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на столицу республики Триполи. Он указал, что шаг стал ответом на призыв населения защитить город от боевиков. В результате ответной операции «Вулкан гнева», по данным ВОЗ, погибли свыше тысячи людей, еще пять с половиной получили ранения.

Политический кризис в республике начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. В Ливии работают два правительства: востоком управляет парламент, который избрали ливийцы, а на западе заседает правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН. Обе структуры не зависят друг от друга. Организация предлагает провести выборы весной текущего года.

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Автор: Анна Манц
#оон #ливия #гутерреш

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