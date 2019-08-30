ОАЭ захотели купить российский беспилотник «Орион-Э»

ОАЭ заинтересовались российским беспилотником и обратились к РФ с просьбой испытать летательный аппарат «Орион-Э» на территории арабского государства. Об этом 30 августа пишет газета «Взгляд», ссылаясь на представителя пресс-службы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

В ФСВТС отметили, что страны ближневосточного и североафриканского регионов заинтересовались поставкой «Ориона», но говорить о заключении договора пока что рано.

По мнению полковника в отставке, военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, российское вооружение может быть очень полезно. Однако следует понять, кому и для каких целей нужны беспилотники «Орион-Э».

«Надо понимать, для чего нужны эти беспилотники: просто для разведывательных полетов или для включения в разведывательно-ударные контуры. БПЛА всегда связан с какими-то артиллерийскими подразделениями. Он обнаруживает цели, передает все координаты на артиллерийскую батарею. Она, в свою очередь, наносит удар», — пояснил Литовкин.

Отмечается, что потенциальными покупателями из африканского и ближневосточного регионов могут стать Саудовская Аравия, Тунис, Египет, Алжир или Эмираты. Все эти страны имеют артиллерию, поэтому нуждаются в поставке БПЛА, отметил обозреватель в комментарии Nation News.