Омоновцы рассказали о конвульсиях и агрессии «оппозиции» на митингах в Москве

Сотрудники ОМОНа рассказали о несанкционированных митингах в Москве, на которых они обеспечивали общественный порядок: представители власти снисходительно относятся к агрессии провокаторов и не задерживают «всех подряд».

Об этом сотрудники силовых структур заявили в интервью журналистам телеканала «Царьград». Экс-служащий МВД, а ныне сотрудник Росгвардии Виктор сообщил, что успел принять участие в августовских массовых мероприятиях, в том числе и во время несогласованной акции 3 августа, организованной бывшими кандидатами в Мосгордуму от «независимой оппозиции», которых избиркомы не допустили до выборов из-за фальсификаций в подписных листах и неверной информации о заграничном имуществе.

«Вы лучше покажите, как они за женщин прячутся. Или как нас закидывают мусорками и бутылками. Они вообще эти акции за спинами несовершеннолетних устраивают. И это печально. Некоторые, правда, приносят с собой грудных детей, чтобы их не задержали. А сами могут затащить к митингующим и попытаться ударить», — сообщил Виктор.

Но задача правоохранительных органов – обеспечивать правопорядок и пресекать правонарушения. «...И, если это необходимо, провести максимально корректное задержание», — добавляет росгвардеец. При этом в Сети активно распространяются слухи о том, что на митингах «выхватывают просто так и заталкивают в машины», но на самом деле — это миф, утверждает Виктор.

«Да, они пришли на несанкционированный митинг, но если провокация в отношении сотрудников или мирных граждан не последовала, никто не станет их задерживать», — объясняет сотрудник Росгвардии Виктор.

И все же задача митингующих сотрудникам правопорядка непонятна. Даже когда полицейские спокойно и мирно общаются с ними во время акций, в ответ нередко получают грубость и неадекватное поведение. При этом понятия «выхватить из толпы просто так» вообще не существует, поясняет другой работник правоохранительных структур — Алексей. «Если человек нарушил, он обязательно будет задержан. А просто мирных граждан никто не хватает, не тащит, нет такого», — утверждает молодой человек.

«Подходишь к ним, пытаешься говорить, спрашиваешь просто на расстоянии вытянутой руки, а в ответ крик: бьются в конвульсиях, начинают драться. Я не знаю, чего от них ждать», — объясняет Алексей, пришедший на работу в Росгвардию после службы в ВС России.

Жалость или злость к провокаторам Алексей не испытывает: он полагает, что до 16–18 лет человек не может до конца сформировать свое мировоззрение и разобраться в политической обстановке. «Скорее к ним некоторое снисхождение. Потому что я не понимаю, зачем это всё? В действительности это похоже на обычную пиар-акцию, не более того. Почему они позволяют собой манипулировать?», — задается вопросом сотрудник правопорядка.