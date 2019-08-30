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15:35   30 Августа 2019
Россия

Эксперт уверен, «Навигатор профессий» Беглова поможет школьникам выбрать специальность

Эксперт уверен, «Навигатор профессий» Беглова поможет школьникам выбрать специальность

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в пятницу, 30 августа, принял участие в работе VI Общероссийского родительского собрания. В своем выступлении он затронул актуальные вопросы в системе образования, пишет «НьюИнформ».

Заслуженный учитель РФ, директор президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич рассказал, каких успехов удалось на данный момент достичь в сфере образования. В прошлом году был создан ресурс «Навигатор профессий». Он помогает школьникам определиться с будущей профессией, учитывая их интересы и способности. По словам эксперта, эта технология позволит учащимся выбрать траекторию будущего уже на этапе 6-го класса.

Эксперт уверен, «Навигатор профессий» Беглова поможет школьникам выбрать специальность

«Перед данным порталом стоят две задачи: во-первых, он должен познакомить детей с большим спектром профессий. Во-вторых, после того, как человек понял, чего он хочет, информационная система покажет ему все возможности», — пояснил Пратусевич.

Во Фрунзенском районе Петербурга скоро будет открыт интерактивный музей науки и техники, в котором будут организованы пространства для совместной научно-исследовательской работы школьников и представителей науки. Он включает в себя современные лаборатории, испытательные полигоны и другие трансформируемые помещения. Основная задача проекта — заинтересовать детей в инженерном творчестве.

Также эксперт напомнил, что в этом году первый урок во всех городских школах будет особенным. 2019 год ознаменован 75-летием освобождения города от фашистской блокады, 2020-й назван годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

2 сентября во всех школах пройдет урок, посвященный блокаде Ленинграда и подвигу ленинградцев. Решение ранее поддержал глава государства Владимир Путин.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #образование #беглов #учителя

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