Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Анкара ведет переговоры с российской стороной по вопросу покупки истребителей Су-57, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

Президент Турции отметил, что после МАКС-2019 в России остались представители ряда турецких министерств, которые продолжают ведение переговоров касательно поставок этих истребителей.

В том случае, если Вашингтон не изменит свою позицию по поставкам истребителей F-35, то Анкара будет «искать выход из ситуации», отметил Эрдоган.

Во время авиакосмического салона МАКС-2019 в Подмосковье глава Турции заинтересовался возможностью покупки Су-57 после того, как увидел данный истребитель.