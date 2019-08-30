Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт уверен, «Навигатор профессий» Беглова поможет школьникам выбрать специальность

Эксперт уверен, «Навигатор профессий» Беглова поможет школьникам выбрать специальность

 ОАЭ захотели купить российский беспилотник «Орион-Э»

ОАЭ захотели купить российский беспилотник «Орион-Э»
Эрдоган рассказал Зеленскому по телефону о своем визите в Россию

Эрдоган рассказал Зеленскому по телефону о своем визите в Россию

 Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме
Оппозиция мешает согласовать с Евросоюзом выгодные условия сделки по Brexit

Оппозиция мешает согласовать с Евросоюзом выгодные условия сделки по Brexit

 Генсек ООН опасается, что Ливия дойдет до состояния «полной гражданской войны»

Генсек ООН опасается, что Ливия дойдет до состояния «полной гражданской войны»
Эксперт уверен, «Навигатор профессий» Беглова поможет школьникам выбрать специальность

Эксперт уверен, «Навигатор профессий» Беглова поможет школьникам выбрать специальность

 ОАЭ захотели купить российский беспилотник «Орион-Э»

ОАЭ захотели купить российский беспилотник «Орион-Э»
Эрдоган рассказал Зеленскому по телефону о своем визите в Россию

Эрдоган рассказал Зеленскому по телефону о своем визите в Россию

 Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме
Оппозиция мешает согласовать с Евросоюзом выгодные условия сделки по Brexit

Оппозиция мешает согласовать с Евросоюзом выгодные условия сделки по Brexit

 Генсек ООН опасается, что Ливия дойдет до состояния «полной гражданской войны»

Генсек ООН опасается, что Ливия дойдет до состояния «полной гражданской войны»
15:02   30 Августа 2019
Весь мир

Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Анкара ведет переговоры с российской стороной по вопросу покупки истребителей Су-57, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

Президент Турции отметил, что после МАКС-2019 в России остались представители ряда турецких министерств, которые продолжают ведение переговоров касательно поставок этих истребителей.

В том случае, если Вашингтон не изменит свою позицию по поставкам истребителей F-35, то Анкара будет «искать выход из ситуации», отметил Эрдоган.

Во время авиакосмического салона МАКС-2019 в Подмосковье глава Турции заинтересовался возможностью покупки Су-57 после того, как увидел данный истребитель.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #турция #эрдоган #политика #су-57

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...