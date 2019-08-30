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15:06   30 Августа 2019
Весь мир

Сирия готовится к принятию потока беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Сирия готовится к принятию потока беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Крупный поток беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», который расположен в оккупированной зоне на юге сирийской провинции Хомс, ожидают в сентябре. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Бакин совместно с сирийскими властями проверяет готовность к принятию беженцев.

Официальный Дамаск при поддержке ЦПВС решает, где разместить спасшихся из лагеря жителей. Ранее в четверг, 29 августа, в Хомс прибыли представители российского Центра по примирению во главе с генерал-майором Алексеем Бакиным, а также международные журналисты. Посетили один из будущих центров временного проживания для беженцев.

Губернатор провинции Хомс Таляль аль-Барази показал схему размещения беженцев из лагеря «Эр-Рукбан». По его словам, провинция уже успела принять большое количество беженцев, но новое здание, которое построили для внутренне перемещенных лиц, примет порядка 1200 человек, передает ФАН.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #беженцы #ат-танфа #эр-рукбан

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