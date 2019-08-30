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14:53   30 Августа 2019
Россия

Пушков объяснил, где просчиталась Польша

Пушков объяснил, где просчиталась Польша

Член Совфеда Алексей Пушков назвал неудачей для Варшавы решение президента США Дональда Трампа отменить визит, который был запланирован на эти выходные в Польшу. Такое мнение он высказал 30 августа в своем Twitter.

Пушков напомнил, что на годовщине начала Второй мировой войны в Польше не будет ни Путина, ни Трампа. 

«Всемирно значимого события Варшава организовать так и не смогла. Трамп нашел повод, чтобы не приезжать. Отсутствие главы США на юбилее — неудача для Варшавы. Отсутствие главы России — грубый просчет», — написал сенатор. 

Ранее Дональд Трамп заявил, что не поедет в Польшу из-за приближающегося к США урагана «Дориан». Американский лидер планировал посетить мероприятия, которые посвящены годовщине начала Второй мировой войны. Однако теперь Америку в Польше будет представлять вице-президент Майкл Пенс. 

Известно, что Трамп уже принес извинения по телефону «за сложившуюся ситуацию», пообещав польскому президенту Анджею Дуде приехать с визитом в Варшаву в ближайшие месяцы. 

 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пушков #политика #трамп #варшава #общество

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