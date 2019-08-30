Пушков объяснил, где просчиталась Польша

Член Совфеда Алексей Пушков назвал неудачей для Варшавы решение президента США Дональда Трампа отменить визит, который был запланирован на эти выходные в Польшу. Такое мнение он высказал 30 августа в своем Twitter.

Пушков напомнил, что на годовщине начала Второй мировой войны в Польше не будет ни Путина, ни Трампа.

«Всемирно значимого события Варшава организовать так и не смогла. Трамп нашел повод, чтобы не приезжать. Отсутствие главы США на юбилее — неудача для Варшавы. Отсутствие главы России — грубый просчет», — написал сенатор.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не поедет в Польшу из-за приближающегося к США урагана «Дориан». Американский лидер планировал посетить мероприятия, которые посвящены годовщине начала Второй мировой войны. Однако теперь Америку в Польше будет представлять вице-президент Майкл Пенс.

Известно, что Трамп уже принес извинения по телефону «за сложившуюся ситуацию», пообещав польскому президенту Анджею Дуде приехать с визитом в Варшаву в ближайшие месяцы.