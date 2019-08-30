Медведев назначил Бриля руководителем Российской государственной пробирной палаты

Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Российской государственной пробирной палаты - Дениса Бриля.

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, выложенном на портале правовой информации. Новое назначение освобождает Бриля от занимаемой должности - сейчас он является председателем ликвидационной комиссии ФАНО России.

15 февраля 2017 года Кабмин РФ назначил Бриля замруководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В мае 2018 года российский лидер Владимир Путин упразднил агентство.

Бриль получил квалификацию «инженер-системотехник» в Московском авиаинституте. За свою карьеру поработал в Минфине РФ, Федеральном казначействе, Росфиннадзоре.