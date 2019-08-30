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14:51   30 Августа 2019
Россия

Медведев назначил Бриля руководителем Российской государственной пробирной палаты

Медведев назначил Бриля руководителем Российской государственной пробирной палаты

Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Российской государственной пробирной палаты - Дениса Бриля.

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, выложенном на портале правовой информации. Новое назначение освобождает Бриля от занимаемой должности - сейчас он является председателем ликвидационной комиссии ФАНО России.

15 февраля 2017 года Кабмин РФ назначил Бриля замруководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В мае 2018 года российский лидер Владимир Путин упразднил агентство.

Бриль получил квалификацию «инженер-системотехник» в Московском авиаинституте.  За свою карьеру поработал в Минфине РФ, Федеральном казначействе, Росфиннадзоре.

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Автор: Ольга Шпакова

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