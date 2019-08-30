Чибис рассказал Путину, что в Мурманской области не хватает современного жилья

Глава государства Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом. Глава региона рассказал президенту, что в области «катастрофически не хватает современного жилья», в том числе конгресс-центра и пятизвездочных гостиниц.

Чибис уточнил, что в прошлом году было построено всего два небольших многоквартирных дома. В регионе не хватает спортивных объектов, конгресс-холла, пятизвездочных гостиниц.

В ближайшее время власти Мурманской области планируют создать на западном берегу Кольского залива, напротив Мурманска, научно-образовательный центр.

«Там поставить конгресс-центр. То есть, сделать проект нового Мурманска, где фактически консолидировать всю мировую арктическую повестку, для того чтобы это происходило у нас», — отметил Чибис.

Глава государства согласился, что «пятизвездочные гостиницы нужны, и конгресс-центр».