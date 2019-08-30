США пытаются в обход Евросоюза построить границу с Россией

Визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона на Украину, а затем в Белоруссию и Молдавию отнюдь не рядовое событие. А с учетом того, что американцы недавно приняли решение сильно перекроить политический ландшафт Европы, вояж Болтона можно рассматривать, как прощупывание позиций этой новой их политики на постсоветском пространстве, которому в ней отведена очень важная роль...

Украина

Джон Болтон провел в Киеве целых два дня. Уже одно это говорит о той важности, которую придают в Вашингтоне визиту, а также огромный перечень проблем, который при этом нужно решить Госдепу и новой украинской власти, не желавшей до недавнего времени идти на прямой контакт с эмиссарами Дональда Трампа.

Еще перед прилетом американского советника в СМИ была запущена информационная волна, что основной целью его визита является решение проблем, связанных с продажей запорожского стратегического предприятия «Мотор Сич» китайцам. Безусловно, американцам не может нравиться утечка советских технологий к их главному политическому оппоненту (например, технология создания турбинных «лопаток» для авиадвигателей), но для решения этой проблемы не нужен визит доверенного лица Трампа да еще такого уровня. Тем более не нужен накануне открытия принципиально важного заседания в новоизбранной Раде, где должны были решаться вопросы политического курса Украины на минимум на пару лет вперед.

Уверен, что тема «Мотор Сичи» служила своеобразным информационным прикрытием очередного «открытого вмешательства Госдепа во внутренние дела Украины» и не более того. Болтон в первую очередь наверняка ознакомил новое руководство страны с американским видением внутренних украинских проблем, а также путей их решения. Но судя по вчерашним назначениям в Кабмине особого успеха он в этом вопросе так и не добился.

Еще одной важнейшей темой визита (судя по перечню стран, в которые Болтон поехал после Киева) стало прощупывание позиций Украины в новой геополитической игре Вашингтона в Европе.

Создание проамериканского союза в противовес позиции Парижа и Берлина станет в ближайшие годы основной задачей не только Болтона, как как советника по национальной безопасности, но и главного дипломата страны - госсекретаря Майка Помпео. Госдепу крайне важно удержать Украину в зоне именно своего политического влияния, без которой просто невозможно организовать отделение антиамериканской части Европы от … остальной Большой Евразии.

И здесь новая киевская команда готова сотрудничать с Вашингтоном и договариваться.

Белоруссия

Вторым пунктом, который во время своего турне посетил Джон Болтон, стал Минск. Казалось бы, о чем может говорить советник президента США по национальной безопасности с самым близким союзником России.

На самом деле, есть о чем. Последние проблемы во взаимоотношениях между Москвой и Минском не могли остаться без внимания в Вашингтоне. И конечно, США готовы оказать Белоруссии в отстаивании ее «национальных интересов» любую посильную политическую и экономическую помощь.

А отсюда и такой высокий ранг американского представителя (за последние 20 лет никто из американских официальных лиц с таким высоким статусом Минск еще не посещал) и … не менее помпезная его встреча во Дворце Независимости в Минске.

Лукашенко прекрасно понимает, что с выпадением Украины и переходом ее в режим открытого противостояния с Россией, именно его страна может с выгодой для себя начать заигрывать с Вашингтоном и тем самым вынуждать Москву идти на уступки в вопросах поставок нефти и «сближения позиций в вопросе интеграции», чем белорусский президент, судя по всему, и занялся в обществе «своего высокого гостя».

«Визит был весьма полезным. Мы договорились, что надо продолжить диалог и не уходить от острых тем. Как мне кажется, было четко видно желание, стремление понять друг друга, послушать аргументы друг друга, и, на мой взгляд, это самое главное», - именно так подытожил визит Джона Болтона в Минск глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

А значит, контакты двух стран будут продолжены и Вашингтон приложит массу усилий в этом направлении.

Молдавия

Несмотря на кажущуюся незначительность роли Молдавии в геополитических европейских раскладках, с учетом застарелого конфликта в Приднестровье и ее геополитического положения, Вашингтон и далее будет уделять особое внимание этой стране. Именно Молдавия при удачном исходе политического кризиса в стране может стать для России опорным пунктом для ее возвращения на Балканы и именно этому американцы хотят помещать всеми возможными способами.

Нынешний ситуативный парламентский антиплахотнюковский союз прозападной партии ACUM и пророссийских социалистов не может длиться вечно. Только полная победа одной из сил устроит их спонсоров, а потому борьба за эту маленькую постсоветскую республику в 2020 году возобновиться с новым ожесточением. И в преддверии этой борьбы американским политикам нужно «сверить часы» и лично проинструктировать местных политиков, что и как те должны делать. А заодно и запугать противников, чтобы те не вздумали «рыпаться» против воли Вашингтона.

В конечном итоге, все три республики кроме решения своих внутренних проблем в пользу американцев, должны «правильно» выбрать свою новую европейскую ориентацию, становиться ближе Лондону, держать дистанцию в отношении Парижа и Берлина. И если Джону Болтону удастся выполнить эту важнейшую задачу, то его вояж по западным постсоветским республикам можно будет считать успешным. Но судить об этом можно будет не ранее следующего года.

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