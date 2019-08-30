Франция отказалась от реактора четвертого поколения

Французский комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA) отказался от проекта реактора на быстрых нейтронах четвертого поколения с натриевым теплоносителем Astrid, передает газета Le Monde. По информации издания, разрабатывали Astrid с 2010 года​​​.

«Проект должен был стать следующим этапом развития французской атомной промышленности, который позволил бы стране смотреть далеко вперед в будущее, но существует серьезный риск, что он никогда не увидит мир», — отмечает Le Monde.

CEA не предусмотрел проект строительства реактора-прототипа в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Возможно, им займутся «во второй половине века». Сейчас проект Astrid мертв, а финансирование прототипа больше не фигурирует в бюджетах.

«На него больше не выделяется ни средств, ни энергии», — приводит газета слова представителя CEA.