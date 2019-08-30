Эрдоган рассказал Зеленскому по телефону о своем визите в Россию

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеседовал по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив свой визит в РФ, встречу с президентом Владимиром Путиным и подготовку к саммиту стратегического совета высокого уровня.

В пресс-службе президента Украины сообщили, что Эрдоган проинформировал Зеленского о результатах своего недавнего визита в Россию. Напомним, лидер Турции встретился с Путиным 27 августа на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

«Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес», — сказано в сообщении пресс-службы украинского президента.

Во время встречи Эрдоган заявил, что готов довести товарооборот Турции с Россией до 100 миллиардов долларов, сейчас цифра превышает 25 миллиардов. Существенной частью экспорта стали поставки в авиационно-космической области — они исчисляются 0,5 миллиарда долларов. На авиасалоне турецкий глава заинтересовался покупкой новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.