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14:29   30 Августа 2019
Россия

Россияне на дальневосточном гектаре чаще всего строят частные дома

Россияне на дальневосточном гектаре чаще всего строят частные дома

Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал, как россияне используют землю, бесплатно полученную по программе «Дальневосточный гектар».

По его словам, за последние три года предложением воспользовалась почти 71 тысяча людей. Ведомство всегда готово помочь в освоении земли. Согласно результатам исследования Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 54 процента участников программы строят на участке собственный дом.

«Для нас это ключевой показатель — люди хотят закрепиться на дальневосточной земле. Сейчас мы готовим для этой категории новый механизм поддержки — ипотеку под два процента на 20 лет. Это беспрецедентно для нашей страны», — заявил министр в интервью News.ru.

Россияне на дальневосточном гектаре чаще всего строят частные дома

Еще 23 процента людей обустраивают здесь сельское хозяйство, девять процентов используют гектар под рекреационные проекты. По семь процентов приходится на тех, кто хочет заняться садово-огородным хозяйством и предпринимательством.

«Для нас важно, чтобы каждый участок был освоен, чтобы люди смогли реализовать на нем все, что задумали. Так формируется средний класс, основа благополучия в экономике любой страны», — подчеркнул Козлов.

Собеседник напомнил, что по программе «Дальневосточный гектар» человек может бесплатно и быстро получить землю на Дальнем Востоке под реализацию собственных идей и проектов. Если в течении пяти лет лет использования участок будет освоен, то территория становится собственностью участника проекта.

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Автор: Анна Манц
#минвостокразвития #козлов #дальневосточный гектар

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