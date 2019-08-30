Эксперт опроверг байку Гудковых о преимуществе свалок перед мусоросжигающими заводами

Отец и сын Геннадий и Дмитрий Гудковы известны не только как политические деятели, но и как экологические активисты. Особенно рьяно они выступают против решения построить в Подмосковье завод W2E по утилизации мусора, пишет ФАН.

По их мнению, такой способ обращения с отходами устарел. При этом другие варианты решения проблемы Гудковы не предлагают. Экологи бьют тревогу: так долго искать решение мусорной проблемы в регионе нельзя.

Профессор, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков считает, что каждый полигон является источником серьезной опасности. Он напомнил, что на полигоне под Зеленоградом мусор горел семь лет без остановки. Живущие рядом люди травились диоксидом титана каждый день. Современный завод по сжиганию мусора, может, и не самый идеальный вариант, но вполне рабочее решение.

Блогер Сергей Колясников считает, что Гудковы просто спекулируют на страхах людей, мировом несовершенстве технологий обращения с отходами, и максимально политизируют дискуссию вокруг мусора, неплохо при этом зарабатывая.

Геннадий и Дмитрий — основные бенефициары полигона «Волосово» в Коломне. В их распоряжении есть и административный ресурс — глава МО «Коломна» Денис Лебедев когда-то был охранником семьи, и Гудковы продвинули его на высокую должность.

Агентство уточняет, что критика нового завода легко объясняется. Геннадий Гудков, видимо, не смог договориться о своей доле, но пытается гнуть свое через шантаж.