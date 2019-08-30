Путин обсудил с врио губернатора Мурманской области жизнь в закрытых городах

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 30 августа, встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом, чтобы обсудить качество жизни в закрытых городах. Текст встречи обнародовали на сайте Кремля.

«Отдельный вопрос, который я хотел бы поднять, — качество жизни в закрытых городах, в городах, где живут наши военные», — обратился к президенту врио губернатора.

Речь идет о военных Краснознаменного Северного флота, которые защищают страну и обеспечивают геополитическую стабильность, продолжил Чибис. По его словам, качество жизни в российских закрытых административно-территориальных образования не выдерживает никакой критики, и это "при огромном количестве детей — почти три ребенка на семью.