«Оппозиция» заманивает людей на митинги и толкает в драку с полицией – спецрепортаж СК

Праздники в честь последнего дня лета пройдут в Москве в субботу, 31 августа. Однако представители так называемой оппозиции собираются испортить москвичам выходной день, устроив в центре города массовые беспорядки. Юрист ФБК Любовь Соболь в своих соцсетях уже вовсю призывает подписчиков присоединяться к маршу «оппозиции».

Ранее оппозиция уже организовывала подобные незаконные акции, 27 июля и 3 августа подстрекаемая провокаторами толпа устраивала погромы и провоцировала полицию. Правоохранители задержали порядка тысячи человек, против ряда самых активных участников завели административные и уголовные дела.

Сейчас правоохранители решили действовать на упреждение - СК записал видео, в котором рассказал о механизмах заманивания граждан на «мирные» акция и радикализации мероприятия. Об этом пишет ПолитЭксперт.

В качестве примера приводится история одного из участников массовых беспорядков, которые спровоцировал блогер Алексей Навальный в 2017 году. Молодой человек пришел на акцию с мирными целями, но оказался втянут в конфликт и напал на полицейского во время задержания одного из провокаторов.

Как отметили в Следкоме, организаторы манипулируют толпой посредством специально обученных провокаторов, которые раскачивают толпу провокационными лозунгами и превращают акции в погромы.

СК предупреждает граждан, что любаяя незаконная акция способна перерасти в беспорядки.

Примечательно, что планы организаторов можно предугадать - на мирных акциях организаторы всегда появляются лично, а на тех, где готовятся беспорядка - отсутствуют якобы по важным «делам».

Вот и на «гуляния» 31 августа призывает граждан экс-кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, которой не грозит арест из-за наличия малолетнего ребенка. Ее призывы поддерживают «несистемщики», которые находятся за границей и на нелегальной акции точно не покажутся.