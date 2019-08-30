МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы

МИД РФ предупредил россиян, что в субботу в столице Венесуэлы возможны уличные беспорядки из-за манифестаций оппозиции. Кроме этого, в Каракасе будут повышены меры безопасности. Об этом 30 августа написал департамент ситуационно-кризисного центра российского МИД в Twitter.

«Венесуэла – 31 августа в городе Каракас манифестации оппозиционных сил; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; ограничения движения транспорта; не исключены уличные беспорядки», — предупреждает департамент.

Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались в январе этого года. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой страны, заручившись поддержкой западных стран вместе с США, которые признали его назначение на следующий день. Ситуация в Венесуэле осложняется экономическим кризисом, который усугубляют санкции США.

Мадуро назвал эти события попыткой госпереворота. Его поддержал Китай, Турция, и другие страны, в том числе Россия. Москва отказалась признавать «президентский статус» Гуаидо и назвала его несуществующим.

При этом страны Европы и США поддержали Гуаидо еще и информационно. Они опубликовали фейки о так называемой ЧВК «Вагнера», которая якобы прибыла в Каракас, а также о вывозе «золота Мадуро». Позже данные опровергли не только в России и Венесуэле, но и в тех изданиях, которые ее распространили.