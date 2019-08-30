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Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

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13:52   30 Августа 2019
Весь мир

Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

Евровидение-2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая

Нидерландский город Роттердам станет площадкой песенного конкурса «Евровидение» в будущем году, сообщили организаторы события на официальном сайте 30 августа. Концерты пройдут 12, 14 и 16 мая 2020 года.

«Роттердам был выбран принимающим городом 95-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», — добавили в публикации.

Ранее стало известно, что Амстердам — столица Нидерландов — не сможет стать площадкой для мероприятия, так как все подходящие для Евровидения арены заняты. Тогда выбор пал сразу не несколько городов страны-победительницы: Арнем, Маастрихт, Роттердам, Хертогенбос и Утрехт.

В этом году песенный конкурс состоялся в Израиле. За победу боролись представители 26 стран. По итогам голосования на первом месте оказался голландец Дункан Лоуренс, на втором — итальянец Мамуд, а бронзу взял российский исполнитель Сергей Лазарев.

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Автор: Анна Манц
#евровидение #нидерланды #роттердам

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