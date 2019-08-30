Режим «единого налога на вмененный доход» власти не будут продлевать

Правительство РФ решило не продлевать после 2021 года режим ЕНВД — «единого налога на вмененный доход»: российский бизнес, работающий в этом формате, будет переведен на другие налоговые режимы.

Режим «единого налога» считается одной из самых популярных налоговых форм. Около 200 юридических лиц и до 1,8 миллиона индивидуальных предпринимателей пользуются ЕНВД, уплачивая налог в местные бюджеты. В Федеральной налоговой службе считают, что после 2021 года на режим перейдет большая часть налогоплательщиков, сообщает телеканал 360.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил правительству сохранить ЕНВД до 2024 года, чтобы малый бизнес не столкнулся с ростом налоговой нагрузки. Министр финансов РФ Антон Силуанов ответил Титову, что режим, по его мнению, продлевать не стоит, но правительство намерено не допустить дискомфорта бизнеса при переходе на другие налоговые режимы.

Ранее Силуанов сообщал, что ЕНВД часто используется с целью уклонения для уплаты налогов, позже ФНС опубликовало подтверждающую статистику. Несмотря на общий рост вмененных доходов, налоговые сборы по режиму в прошлом году составили на 8,7% меньше, чем до этого.

Ранее в июне в России начался третий этап амнистии капитала. В это время граждане освобождаются от налоговой, административной и в некоторых случаях уголовной ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства.