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 МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в столице Венесуэлы

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Выборы в Абхазии никак не отразились на туризме

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 Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время

Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время
13:38   30 Августа 2019
Весь мир

Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время

Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время

Французский лидер Эммануэль Макрон обсудил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским саммит в «нормандском формате». Он подтвердил намерение провести встречу в ближайшее время.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

«Со своей стороны Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе.

Накануне, 29 августа, глава государства Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель «нормандский формат». Они договорились продолжать подготовку к саммиту для дальнейшей реализации минских соглашений.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #нормандский формат #макрон #зеленский

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