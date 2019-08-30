Макрон подтвердил намерение провести саммит в нормандском формате в ближайшее время
Французский лидер Эммануэль Макрон обсудил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским саммит в «нормандском формате». Он подтвердил намерение провести встречу в ближайшее время.
Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.
«Со своей стороны Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Также лидеры двух стран обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе.
Накануне, 29 августа, глава государства Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель «нормандский формат». Они договорились продолжать подготовку к саммиту для дальнейшей реализации минских соглашений.